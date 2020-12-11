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Путин 11 декабря проведет совещание с Совбезом

Президент также встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ближе к вечеру президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин в пятницу встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным в преддверии Дня Конституции.

День Конституции Российской Федерации установлен указом президента РФ от 19 сентября 1994 года. Конституция страны была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

Теги
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