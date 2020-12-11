Кремль приветствует любые контакты с ФРГ независимо от их уровня

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует контакты с представителями ФРГ на любых уровнях. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отношения с ФРГ у нас носят весьма и весьма многогранный характер. Поэтому любые контакты, будь то по линии обществ двух стран, по линии политических партий, других направлений - они приветствуются", - сказал он.

Песков не стал комментировать высказывания одного из лидеров правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александера Гауланда, призывавшего гордиться достижениями солдат вермахта в двух мировых войнах. "Я не буду отвечать на этот вопрос, - сказал Песков. Мне не известно об этих заявлениях ничего". При этом представитель Кремля подчеркнул, что делегация от партии "Альтернатива для Германии" прибыла в Россию не по линии президента. "Вы знаете, что у президента не было контактов [с АдГ]", - добавил он.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла и эксперт по вопросам внешней политики фракции в Бундестаге Пауль Хампель во вторник прибыли в Москву, в том числе состоялась их встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как отмечал ранее представитель фракции АдГ Маркус Шмидт, изначально планировалось, что в Москву поедет также сопредседатель фракции АдГ в Бундестаге Александер Гауланд, однако его визит отменился "по организационным причинам".

По словам Пескова, неверно увязывать мнение об отмене визита Гауланда в Москву с попытками оправдания нацизма и переписыванием истории. "Это совершенно неверная формулировка, - сказал он. - Мы как раз боремся с теми, кто пытается заниматься реабилитацией фашизма". Он отказался продолжать дальнейшую дискуссию, так как не был в курсе высказываний Гауланда. "Я ничего не знаю об этих заявлениях. Я не знаю, насколько этот человек представлял официальную точку зрения партии. Здесь нужно четко дифференцировать, и я бы не стал так прямолинейно укладывать [эти заявления] в общую канву линии партии", - сказал Песков. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин также может быть не в курсе высказываний этого немецкого политика.