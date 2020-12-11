Главой администрации Новочеркасска стал Юрий Лысенко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты городской думы Новочеркасска избрали главой администрации города Юрия Лысенко, который в январе сложил депутатские полномочия и перешел на работу в администрацию города. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе городской думы.

"11 декабря депутаты городской Думы Новочеркасска избрали нового главу администрации города. Голоса народных избранников распределились следующим образом. За Юрия Лысенко проголосовали 19 из 23 парламентариев, против - четыре", - сообщил собеседник агентства.

Представитель городской думы напомнил, что на место главы администрации претендовали семь человек. По итогам конкурсного отбора в финал, помимо Лысенко, также вышел заместитель главы администрации города Азова Олег Гридин. Однако его кандидатура не нашла поддержки у депутатов.

В пресс-службе отметили, что контракт с Лысенко будет подписан на срок полномочий городской думы Новочеркасска 7-го созыва. Согласно уставу города, глава может быть назначен на срок не менее двух лет.

Лысенко является уроженцем города Новочеркасска, ему 45 лет. Окончил Новочеркасский государственный технический университет. Работал в ОАО "Новочеркасская ГРЭС" и администрации города, трижды избирался в городскую думу. В конце января этого года Лысенко сложил депутатские полномочия, чтобы начать работу в качестве первого заместителя главы администрации города, а позднее исполнял обязанности главы администрации.

В октябре 2019 года суд арестовал бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина по делу о получении взятки. По данным следствия, в 2017 году Зюзин, занимая должность мэра города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации.