Постпред РФ считает, что Латвия нацелена на выдавливание связанных с Россией СМИ

ВЕНА, 11 декабря. /ТАСС/. Дело властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов по подозрению в нарушении санкций Евросоюза доказывает, что Рига выдавливает любые связанные с Россией СМИ. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации.

"Очевидно, что карательная акция в отношении журналистов носит характер политической репрессии. Она еще раз доказывает, что целью официальной Риги является выдавливание из Латвии любых СМИ, даже косвенно или по формальным признакам связанных с Россией. Иного объяснения такому своеобразию балтийской трактовки антироссийских персональных санкций Евросоюза нет", - указал Лукашевич.

По его словам, уже не вызывает удивление упорное молчание в этой связи Брюсселя, "который так печется о правах журналистов в других странах". "Пора бы, кстати, заняться непростым положением прессы в самом ЕС - достаточно ознакомиться с содержанием последней резолюции Европарламента по теме защиты интересов СМИ", - подчеркнул Лукашевич.

Постпред РФ заявил, что Россия рассматривает дело властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов по подозрению в нарушении санкций Евросоюза как нарушение свободы СМИ и выражения мнений. "Рассматриваем произошедшее как вопиющий пример попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнения. Считаем абсолютно не приемлемой ссылку на нарушение журналистами указанных СМИ режима санкций Европейского союза", - сказал Лукашевич.

Он напомнил, что рестрикции ЕС имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Не говоря о правомерности таких "персональных санкций", категорически недопустимо запугивать и преследовать авторов материалов, стрингеров, фотографов, общественных деятелей, добавил постпред РФ. "Они по сути выступают внештатными сотрудниками агентства, пишут и редактируют тексты, подбирают фотографии, исполняя тем самым свой профессиональный долг и реализуя право на самовыражение", - отметил дипломат.

​​​По его словам, Россия рассчитывает, что новый представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру отреагирует на события вокруг информационный цензуры в Латвии. "Рассчитываем, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ госпожа Мария Тереза Рибейру обратит внимание на грубые нарушения Ригой международных обязательств по свободе слова и печати и укажет Латвии на неприемлемость цензуры информационного пространства", - сказал Лукашевич.

Постпред РФ с сожалением констатировал, что в предстоящем году кампания по внедрению политической цензуры в информационное пространство балтийских стран, без всякого сомнения, "возьмет новые высоты" под благосклонным покровительством наднациональных структур ЕС. "Не стоит, однако, рассчитывать на то, что подобные шаги будут оставаться без последствий", - добавил он.

Третий раз за год

Лукашевич обратил внимание участников постоянного совета ОБСЕ, что Россия уже в третий раз за этот год вынуждена поднимать вопрос о продолжающейся в Латвии агрессивной кампании по зачистке информационного поля от альтернативных источников. Он указал, что ранее российская сторона выражала озабоченность в связи с экономическим давлением Риги на российские и русскоязычные СМИ и дискриминационными законотворческими новеллами против неугодной прессы.

"На этот раз не можем обойти стороной грубое преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии сотрудников "Спутник Латвия", информагентства "Балтньюз", а также ряда русскоязычных журналистов и общественников. В их отношении латвийские спецслужбы 3 декабря применили полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски, в ходе которых были изъяты телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации", - рассказал российский постпред.

На прошлой неделе Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Затем все задержанные были отпущены под подписку о невыезде.

В СГБ сообщили, что их действия в отношении семи человек были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного еще в январе уголовного дела. Был получен большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.