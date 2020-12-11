В Думу внесли законопроект о лишении свободы за уклонение от включения в реестр иноагентов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий наказание до пяти лет лишения свободы за злостное уклонение от включения в перечень физлиц-иноагентов. Текст документа в пятницу размещен в думской электронной базе данных.

Согласно инициативе, неисполнение обязанностей по представлению в Минюст заявления (уведомления) о включении в список физлиц-иноагентов или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В законопроекте также указано, что незарегистрированным общественным объединениям, ведущим политическую деятельность на инофинансирование и уклоняющимся от включения в список иноагентов, может грозить штраф до 300 тыс. рублей или уголовные санкции вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

"Злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр <...> незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента" предлагается наказывать штрафом до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Поправки предложены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает сейчас такие же санкции за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов.

Нарушение требований закона к СМИ-иноагентам будет грозить двумя годами лишения свободы, отмечается в документе.