Путин поручит проработать поправки о работе иностранных интернет-сервисов в России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит проработать поправки о работе иностранных интернет-сервисов в РФ. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг, стенограмма закрытой части этого заседания опубликована в пятницу на официальном сайте Кремля.

"Правовая база, конечно, должна совершенствоваться. Согласен. Повторяю еще раз, поработаем над этим", - сказал он, комментируя выступление члена совета Кирилла Вышинского о случаях цензуры со стороны иностранных сервисов в русскоязычном интернет-пространстве. Путин согласился, что существует такая проблема, отметив, что "все ограничения в этом смысле, если они возможны, надо делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе".

Президент добавил, что в случаях, когда применяется такая цензура, "сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все в конкурентной борьбе недобросовестным образом". Путин подчеркнул при этом, что "многие люди, сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в России, даже не подозревают, что являются объектом манипуляций".

"Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны. Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в администрации и в правительстве дам. Да они, уверяю вас, и думают над этим", - заверил глава государства.

"Нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества", - заявил Путин, добавив, что это трудный процесс, который требует финансовых вложений, а также времени. "Они пользуются своим технологическим преимуществом, которое было достигнуто в предыдущие годы. В нашей стране, к сожалению, должным образом на это внимание не обращали. Теперь мы понимаем всю остроту, важность этого направления работы, активно работаем и в сфере интернета, искусственного интеллекта", - сказал президент.

Он выразил уверенность, что у России "есть все шансы сделать серьезный, значительный рывок вперед". "Над этим будем работать, создавать новые возможности. Вот здесь самое главное, то, чем мы должны заниматься", - резюмировал глава государства.