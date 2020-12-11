На пресс-конференцию Путина аккредитованы 774 журналиста

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря в 12:00 мск, опубликован в пятницу на официальном сайте главы государства. Всего в него включены 774 представителя прессы, это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

Прошлогодняя большая пресс-конференция президента побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов - тогда в списки были внесены 1 895 человек.

В этом году список для удобства разделен на группы по федеральным округам, так как из-за эпидемиологических условий организация пресс-конференции будет изменена. Представители иностранных и российских федеральных СМИ будут традиционно находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты - работать на площадках в федеральных округах.

Больше всего журналистов - 237 - аккредитовано в Москве, на площадке в ЦМТ. Среди них оказался и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который в июне стал генпродюсером RTVI. В списке он значится как корреспондент телеканала. Меньше всего журналистов будет в пресс-центре Ставрополя. Аккредитацию в Северо-Кавказском федеральном округе получил 41 представитель СМИ.

Как отмечают в пресс-службе Кремля, информацию о местах проведения и порядке прохода на мероприятие аккредитованные журналисты получат на указанные в заявках адреса электронной почты. Прямую трансляцию пресс-конференции в полдень 17 декабря будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", и "МИР", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов. Позднее число представителей СМИ, освещавших это ежегодное мероприятие, стабильно росло: с примерно 700 человек в 2002 и 2003 годах до 1 364 журналистов в 2008 году. На пресс-конференциях, проходивших во время третьего президентского срока Путина, число аккредитованных журналистов не опускалось ниже 1 250.