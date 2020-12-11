МИД РФ: США вышли за рамки международного права своим решением по Западной Сахаре

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой выходит за рамки международного права. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это нарушение международного права. Есть соответствующие резолюции, есть миссии ООН по проведению референдумов в Западной Сахаре, чтобы ее население определило судьбу этой территории в ходе этого референдума. Все, что сейчас сделано американцами, - одностороннее решение, которое выходит абсолютно за рамки и международного права, и решений резолюции СБ ООН, за которые сами американцы голосовали", - сказал он.

По словам Богданова, то, что арабские страны с Израилем наводят мосты, - "это все позитивно, и это можно поддержать". "У нас у самих хорошие отношения с Израилем и с арабскими странами", - подчеркнул он.

Однако, продолжил дипломат, необходимо, чтобы "не было попыток дружить против кого-то, потому что некоторые считают, что здесь есть антииранская подоплека". "Естественно, чтобы это не было за счет интересов палестинского народа, чтобы не забыли о том, что не решена палестинская проблема", - добавил он.

Отношения между Израилем и Марокко

Замглавы МИД РФ также заявил, что Москва выступает за налаживание дипломатических отношений между Израилем и Марокко.

"Мы за то, что, конечно, налаживать связи надо. Тем более в Марокко всегда была большая еврейская община, контакты исторические и человеческие поддерживались и поддерживаются", - сказал Богданов, комментируя по просьбе ТАСС тему нормализации дипотношений между Израилем и Марокко.

Дипломат обратил внимание на то, что некоторые израильские политические деятели были выходцами из Марокко, в частности бывший глава МИД Израиля Давид Леви.

Королевство установило дипломатические отношения с Израилем в 1994 году, после заключения договора Израиля с Иорданией. Однако 27 октября 2000 года отношения были разорваны в связи с началом Второй палестинской интифады.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко условились установить дипломатические отношения. По его словам, речь идет об "очередном историческом прорыве". Позже король Марокко Мухаммед VI заявил, что считает переговоры между палестинской и израильской сторонами единственным способом урегулирования ближневосточного конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая во время церемонии зажжения первой свечи Хануки, заявил, что Израиль и Марокко будут усиленно работать, чтобы как можно скорее установить полноценные дипломатические отношения и наладить прямое авиасообщение.