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Путин заявил, что иноагентам не запрещается участвовать в общественной деятельности

Президент заметил, что если члены СПЧ видят, что есть запреты, то он постарается внимательнее посмотреть, что происходит в этой сфере

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Иностранным агентам не запрещено принимать участие в общественной деятельности в России, но они должны информировать об источниках своего финансирования, находящихся за рубежом. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), стенограмма которой была опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Я тогда не отреагировал по поводу решения Конституционного суда, что этим организациям [иноагентам] <…> не должно быть запрещено принимать участие в общественной деятельности. Ну и правда, они не запрещаются, они только должны информировать о том, что они получают деньги из-за границы, - вот и все", - сказал Путин.

Обращаясь к членам СПЧ, президент заметил, что если они видят, что есть запреты, то он постарается внимательнее посмотреть, что происходит в этой сфере.

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