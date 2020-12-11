Путин считает, что призывы к экстремистской деятельности для страны очень опасны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает очень опасными призывы к экстремистской деятельности, поэтому сомневается в целесообразности смягчения наказания за такие действия, предпринятые впервые.

На встрече главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к Путину обратился член СПЧ Александр Верховский. Как следует из стенограммы встречи, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, он предложил внести поправки в законодательство, чтобы призывы к экстремизму "в первый раз были административным правонарушением и только во второй - уголовным".

"Сепаратизм, конечно, очень тяжелое правонарушение, это понятно, оно подрывает основы существования государства. Но и призывы к экстремистской деятельности - это, может быть, не менее опасная вещь, исходя из того, что происходит на практике в жизни", - отреагировал президент. На его взгляд, "призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве, это очень вещь серьезная и очень опасная". "Я уже не говорю что все, что касается экстремизма, напрямую связанного с терроризмом", - добавил Путин.

Однако, по его мнению, на нормы надо "просто внимательно посмотреть". "Я обещаю вам, что мы это сделаем. Во что это выльется, пока не знаю", - сказал глава государства.