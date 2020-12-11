Путин: с делом об убийстве Немцова "в целом все понятно", но его можно доработать

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможной "доработку" в расследовании дела об убийстве политика Бориса Немцова, хотя с этим преступлением "в целом все понятно", удалось найти и заказчиков, и исполнителей. Об этом глава государства сообщил в четверг на встрече с членами Совета по правам человека, стенограмма беседы опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Убийство Немцова: недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, - считает президент. - Но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики".

Говоря о другом резонансном деле, убийстве Галины Старовойтовой, Путин подчеркнул, что все причастные к этому фигуранты "найдены, посажены и понесли ответственность".

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга в 2005 году приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек. В ноябре 2013 года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина) - лидера тамбовской ОПГ. Летом 2015 года Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Глущенко за организацию убийства Старовойтовой к 13 годам лишения свободы. По совокупности с прошлым наказанием ему назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, несмотря на заключенную сделку со следствием.