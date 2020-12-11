Мишустин обсудил с Головченко торгово-экономическое сотрудничество и борьбу с COVID-19

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Романом Головченко вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба российского кабмина.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули <...> тематику противодействия коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Главы правительств также обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.