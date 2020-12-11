Путин: новые законы должны в точности соответствовать духу поправок к конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным, чтобы законы, принимаемые в развитие новых положений Конституции РФ, в точности соответствовали духу этих поправок. Такую позицию он обозначил в пятницу на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

"На что хотел бы обратить внимание: сейчас, вы видите, Государственная дума и Совет Федерации принимают законы в развитие новых положений конституции, - отметил глава государства. - Здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы, принимаемые Федеральным собранием, в точности соответствовали букве и духу поправок в конституцию".

15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ, которые были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные главой государства изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", 4 июля изменения вступили в силу.