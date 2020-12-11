Путин обсудил с членами Совбеза РФ итоги саммита ЕАЭС и социально-экономические вопросы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России состоявшийся в пятницу саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также ряд внутрироссийских вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - сказал он.

"Президент также проинформировал участников совещания о результатах состоявшегося сегодня саммита ЕАЭС", - добавил Песков.

В совещании участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.