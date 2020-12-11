Зорькин заявил, что КС готов обсуждать законы, принятые в развитие поправок к конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 11 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России ожидает, что не все согласятся с законами, которые будут приняты в развитие поправок к конституции, однако готов работать с обращениями граждан и органов власти и давать свои разъяснения. Об этом сообщил председатель суда Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что такие жалобы наверняка будут. Потому что не все останутся довольны в практическом результате. Я думаю, что с самими поправками спорить нечего - они уже стали конституцией. Но как они [будут] воплощены в законах? Когда применяемые законы покажутся какой-то стороне в споре неправильно истолкованными", - сказал он.

Зорькин добавил, что Конституционный суд готов работать с такими обращениями органов власти или граждан. "Пожалуйста, идите к нам", - отметил председатель КС.

Применение поправок к конституции

Зорькин подчеркнул, что Конституционный суд России уже применял в своих решениях поправки к конституции России, которые были приняты в этом году.

"Если говорить о поправках - с колес, конечно, применяем. Кроме того, в наших решениях уже этого года, конечно, после 4 июля, есть конкретные ссылки на поправки", - сказал он.

Председатель суда также считает, что изменения в конституцию сделали более конкретными ее фундаментальные основы. "Мы исходим из того, что они существенно обновили конституцию. Естественно, в рамках ее фундаментальных основ, они ее не изменили, но они ее конкретизировали. За 30 лет не было ничего более фундаментального, чем вот это комплексное изменение, которое затронуло сферы, прежде всего, конституционных гарантий прав граждан, социальных в особенности", - сказал он.

По словам Зорькина, поправки также улучшили баланс между властями. "Часто очень говорят: президентская республика. Конечно, президентская республика, но у нас до этого в конституции президент, можно сказать, сам формировал правительство, и только лишь премьер утверждался Думой, она давала согласие. Теперь, когда и министры утверждаются Государственной думой, сказать, что стало хуже - не знаю, как [язык] может повернуться", - отметил председатель суда.

Полномочия КС

Зорькин также считает, что суд справится с поставленными перед ним задачами, несмотря на сокращение числа судей, которое принято в поправках к основному закону страны летом этого года.

До внесения поправок в конституцию в основном законе страны говорилось, что Конституционный суд состоит из 19 судей. В поправках число судей сократили до 11.

"Мы надеемся, что справимся с этим несмотря на то, что оптимизирована численность суда. Но я думаю, что это сделано с точки зрения учета практики и надеюсь, что мы это осилим", - сказал Зорькин.

Он добавил, что КС в настоящее время выполняет роль "конституционного суда по правам человека". "Есть много полномочий, в особенности, что касается поправок, существенно расширены полномочия Конституционного суда, и это ко многому очень обязывает", - отметил председатель КС.

Обращение в КС

Кроме тго, председатель Конституционного суда России считает оправданным, что, в соответствии с поправками в основной закон страны, принятыми в этом году, в КС теперь можно обратиться только после того, как дело пройдет все другие судебные инстанции.

"Много было очень публикаций и когда принимались [поправки] к конституции, и теперь: ну как же так, посмотрите, теперь до Конституционного суда не добраться, потому что надо пройти все инстанции в других судах. Возникает вопрос - а как иначе? Что же, Конституционный суд должен бежать впереди районного суда?", - сказал Зорькин.

Он добавил, что судьи КС всегда исходили из того, что человек, перед обращением в СК, должен получить защиту в судах общей юрисдикции. "Кстати мы на практике именно исходили из того, что люди должны получить [защиту] в других судах, это их право. Исследовать фактические обстоятельства, исследовать доказательства и принять на основе этого решение в соответствии с законом. Так что в этом плане наша практика как бы опережала нынешние записи уточненных полномочий Конституционного суда", - отметил он.

Согласно последней редакции Федерального конституционного закона (ФКЗ) "О Конституционном суде РФ", обратиться в КС для проверки норм законодательства, примененных в конкретном деле, можно только в случае, "если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты". До внесения поправок в КС можно было обращаться сразу после решения суда первой инстанции.

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ, которые были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные главой государства изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", а 4 июля, после публикации обновленного основного закона, изменения вступили в силу.