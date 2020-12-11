Комитет ГД поддержал к I чтению законопроект о штрафах за нарушения для физлиц-иноагентов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах, в том числе о физических лицах - иноагентах. Заключение комитета есть в распоряжении ТАСС.

"Позиция авторов законопроекта представляется обоснованной, концепция законодательной инициативы поддерживается комитетом", - говорится в заключении. В тексте при этом высказан ряд замечаний, которые "не носят концептуального характера и могут быть уточнены в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой во втором чтении".

Авторами законопроекта выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Согласно предложенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), если физлица-иноагенты не представили в уполномоченный орган сведения о себе, которые предусмотрены законом, а также представили их несвоевременно или в неполном объеме, им грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За неисполнение физлицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством РФ, ему грозит административный штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Если общественные объединения, которые работают без образования юридического лица, получают средства из-за рубежа и участвуют в политической деятельности на территории РФ, не представили в уполномоченный орган необходимые по закону сведения о себе или же представили их несвоевременно и не в полном объеме, то их сотрудникам грозит предупреждение или наложение административного штрафа от пяти тысяч до 10 тыс. рублей, должностным лицам - штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Законопроектом также предусмотрены штрафы за распространение информации о физическом лице - иноагенте, о некоммерческой организации или общественном объединении, включенных в реестр иноагентов, а также производимых ими материалов без положенной по закону маркировки.