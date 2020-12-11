Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия готова к нормализации отношений с Великобританией

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Россия готова к нормализации отношений с Великобританией, что отвечало бы интересам как бизнеса, так и обычных людей, но только тогда, когда в Лондоне будут к этому готовы. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин, выступая в пятницу на онлайн-конференции по международным отношениям, организованной британской организацией Westminster Russia forum.

"Российско-британские политические отношения переживают непростые времена. Естественно, они не соответствуют тому уровню отношений, которые сложились между народами наших стран, не отвечают потенциалу и запросу со стороны общественности. Россия, безусловно, заинтересована в нормализации политических контактов, если к этому готова Великобритания, однако и навязываться не собирается", - сказал Келин.

"Несмотря на, прямо скажем, не лучшую политическую атмосферу и санкции, экономическое взаимодействие, торговля, инвестиции в целом продолжают развитие в общих интересах. По моим наблюдениям, правительство России полностью поддерживает подобный настрой бизнес-кругов", - добавил дипломат

Коснулся Келин и темы выхода Великобритании из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля, но с того момента действует так называемый переходный период, во время которого страны продолжают взаимодействовать, словно никакого Brexit не было. Этот этап завершается в ночь на 1 января 2021 года.

"Уже сейчас необходимо сообща приступить к выработке "дорожной карты" между двумя странами по дальнейшему торговому и экономическому взаимодействию, потому что некоторые [аспекты] из них должны быть обновлены, некоторые [должны быть] помещены в иные рамки, эта работа должна быть сделана", - отметил российский посол.

Оптимизм бизнеса

Председатель форума Николас Кобб, в свою очередь, признал, что отношения между РФ и Великобританией находятся на очень низком уровне, но обратил внимание на то, что точек соприкосновения между Москвой и Лондоном все же больше, чем разногласий. "Мне кажется, что мы не просто приближаемся, но уже находимся в тисках второй холодной войны, это согласованное мнение, достигнутое сегодня многими из наших участников. Хотя это достойно сожаления, и мы должны признать различия, мы также должны внести свой вклад в то, чтобы использовать позитивный дух оптимизма и сотрудничества, который выразили многие наши влиятельные ораторы и партнеры со всего мира. Очевидно, что нас объединяет больше, чем разделяет, и поэтому мы сделаем все, что в наших силах, для продвижения отношений между Востоком и Западом", - сказал Кобб.

Всего в онлайн-конференции, по словам организаторов, приняли участие более 200 человек, представляющие бизнесы двух стран, а также культурные организации, политические и дипломатические круги, представители юридических компаний. Из них выступили несколько десятков человек. Среди затронутых тем были отмечены, например, обмен опытом в области образования и высоких технологий, нормы английской системы правосудия, визовые режимы между государствами и другие.

Westminster Russia forum - организация, являющаяся наследником основанной в 2012 году группы "Консервативных друзей России". Основная цель форума, который в пятницу прошел в пятый раз, - способствовать взаимопониманию и расширению сотрудничества между Великобританией и РФ.