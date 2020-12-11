Посол РФ заявил, что "Спутник V" имеет хорошие шансы попасть на рынок Мексики

МЕХИКО, 11 декабря. /ТАСС/. Мексика заинтересована в получении первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщил в пятницу в интервью российским журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.

"Насколько я себе представляю, мексиканцы будут закупать вакцину у различных производителей, - сказал он. - Мы достаточно продвинулись со "Спутником V", есть основания полагать, что у нас неплохие шансы попасть на местный рынок". По словам дипломата, контакты в видеоформате между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который имеет эксклюзивные права на поставки препарата за границу, с МИД Мексики и Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков проходят еженедельно.

"Согласно самой последней информации, на днях РФПИ представил мексиканскому регулятору всю необходимую документацию для получения разрешения на проведение в стране части третьей фазы клинических испытаний", - добавил Коронелли, выразив надежду на то, что положительный ответ будет получен в ближайшие дни. Организация тестов откроет путь к регистрации препарата в республике. Дипломат отметил, что о каком-либо политическом противодействии в этом вопросе говорить не приходится. "Нет, абсолютно нет, более того, интерес к нашей вакцине большой", - указал он.

В начале сентября стало известно, что РФПИ и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific заключили соглашение о поставках в Мексику 32 млн доз вакцины "Спутник V".

С конца февраля новым коронавирусом в латиноамериканской стране заразились 1 217 126 человек, умерли 112 326 инфицированных пациентов. Выздоровели 896 130 заболевших. Ранее на этой неделе власти Мексики объявили, что планируют начать вакцинацию во второй половине текущего месяца.

Сотрудничество

По мнению Коронелли, пандемия не отразилась на сотрудничестве России и Мексики.

"Нет, отношения России и Мексики не пострадали, - сказал он. - Разумеется, несколько снизилась их интенсивность, что понятно с учетом всех ограничений. Многие контакты, которые планировались, состоялись, но были проведены в виртуальном формате". В качестве свежего примера продолжения рабочего взаимодействия он сообщил, что в четверг прошли политические консультации на уровне заместителей глав МИД, в которых с российской стороны принял участие Сергей Рябков, а с мексиканской - Хулиан Вентура.

Ключевым событием в области двусторонних отношений в текущем году Коронелли назвал приезд в Мехико в феврале министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. "Это был, если я не ошибаюсь, один из последних, если не последний, зарубежный визит такого уровня, который прошел до пандемии в Мексике, - сказал он. - Конечно, это было событие номер один".

Посол отметил, что пандемия не позволила организовать две бизнес-миссии в Мексику, которые готовили представители деловых кругов, а также Минпромторг РФ. При этом в видеоформате продолжаются контакты по линии Россельхознадзора по вопросам, касающимся доступа на рынки различной сельскохозяйственной продукции.

Дипломат добавил, что в текущем году товарооборот между нашими странами немного сократился. "За девять месяцев 2019 года он составил $1,9 млрд, а за девять месяцев текущего года - $1,56 млрд", - указал он. Несмотря на это, Мексика остается вторым торговым партнером РФ в регионе, уступая только Бразилии.

Из России в латиноамериканскую страну поступает в основном продукция металлургической и химической промышленности, а в мексиканских поставках более четверти приходится на автомобили и запчасти к ним. "У нас стабильно положительное сальдо для российской стороны, оно сохраняется", - отметил дипломат.

Он также выразил надежду на то, что в 2021 году в Мексике удастся провести заседания межправительственных комиссий по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству, а также по сотрудничеству в области культуры, образования и спорта. По словам Коронелли, существует предварительная договоренность об их организации в первой половине следующего года.

Книжная ярмарка

Коронелли добавил, что участие России в крупной книжной ярмарке в Мексике, приуроченное к 130-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, вызвало большой интерес у местной аудитории.

"Еще год назад мы получили приглашение в связи со 130-летием принять участие в качестве страны - почетного гостя в книжной ярмарке в Пачуке, на базе Автономного университета штата Идальго, - сообщил дипломат. - Она прошла в виртуальном формате, но общее число посетивших форум и, соответственно, нашу презентацию составило около 1 млн человек".

Для ярмарки были сделаны выставки, посвященные не только юбилею дипломатических отношений, но и 75-й годовщине Победы, а также подготовлены открытые классы русского языка. Активное участие в работе форума приняли организации проживающих в Мексике соотечественников.

Ранее на текущей неделе в Мехико в честь юбилея установления дипотношений между Россией и Мексикой, который отмечается 11 декабря, начала работу выставка архивных документов, рассказывающая об истории двусторонних связей. В пятницу МИД республики будет транслировать церемонию ее открытия в соцсетях и на своем сайте. "На следующей неделе Национальный автономный университет Мексики проводит круглый стол, посвященный 130-летию отношений, - добавил посол. - И я, и Норма Пенсадо (посол Мексики в РФ - прим. ТАСС) будем в нем участвовать".

По словам Коронелли, ожидается, что в начале следующего года мексиканская дипломатическая академия имени Матиаса Ромеро выпустит сборник, посвященный памятной дате. В нем будут опубликованы статьи главы МИД РФ Сергея Лаврова и его мексиканского коллеги Марсело Эбрарда, а также ряд других материалов, подготовленных в том числе академическими кругами.