В посольстве РФ в Мексике выразили обеспокоенность задержаниями россиян в аэропорту Мехико

МЕХИКО, 12 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Мексике обеспокоено трудностями, возникающими у прибывающих из-за рубежа граждан РФ при пересечении границы в аэропорту столицы республики. Об этом в пятницу заявил глава дипломатического представительства Виктор Коронелли, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"К сожалению, эти проблемы возникают достаточно регулярно, мы занимаемся ими очень плотно, - сказал посол. - 10 декабря был случай задержания наших граждан в аэропорту, туда выехал заведующий консульским отделом, который нашел выход из этой ситуации. Всех [россиян] отпустили, всем дали разрешение на въезд". Коронелли отметил, что ранее в декабре посольство направило отдельную ноту в МИД Мексики с выражением озабоченности и просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

По словам посла, в некоторых случаях отказы во въезде, решение о которых принимает мексиканская миграционная служба, бывают обоснованными. Российский дипломат в связи с этим вновь призвал сограждан знакомиться с требованиями властей республики, которые приведены в том числе на сайте посольства.

"К сожалению, очень много случаев необоснованных, - добавил Коронелли. - По каждому из них мы включаемся". Он добавил, что российские дипломаты требуют незамедлительно предоставлять задержанным соотечественникам возможность связаться с консульским отделом посольства. "Как правило, нам удается добиться отмены решения о запрете на въезд", - указал он.

Посол отметил, что речи о предвзятом отношении исключительно к российским гражданам не идет. "Я неоднократно затрагивал эту тему в беседах с коллегами, буквально на прошлой неделе мы разговаривали с послами Уругвая и Колумбии, ситуация та же самая, - сказал он. - В этом плане мы намерены предпринимать совместные демарши. Нас это очень беспокоит, мы плотно занимаемся этой проблемой, все, что можем делать, делаем".

Дипломат заявил, что посольство продолжит обсуждать этот вопрос и с миграционной службой, и с МИД Мексики.