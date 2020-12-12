{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин поздравил россиян с Днем конституции

Председатель Госдумы отметил, что поправки к основному закону страны определили новый этап развития России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ, поддержанные населением страны на общероссийском голосовании, определили новый этап развития России как суверенного демократического правового государства. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина по случаю Дня конституции, опубликованном на думском сайте.

"Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации. Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в конституцию определили новый этап развития России как суверенного демократического правового социального государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие", - говорится в поздравлении спикера.

По его словам, задача парламентариев заключается в том, чтобы "в полной мере реализовать потенциал конституции для защиты интересов российских граждан, использовать заложенные в ней возможности для движения России вперед".

15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. После принятия парламентом и одобрения региональными заксобраниями поправки в основной закон были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", 4 июля изменения вступили в силу.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Лавров заявил, что Европа подает сигналы, что не может претендовать на самостоятельность
Министр иностранных дел России отметил, что "европейцы все больше говорят, что им хочется восстановления евроатлантической солидарности"
Читать полностью