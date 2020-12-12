Володин поздравил россиян с Днем конституции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ, поддержанные населением страны на общероссийском голосовании, определили новый этап развития России как суверенного демократического правового государства. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина по случаю Дня конституции, опубликованном на думском сайте.

"Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации. Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в конституцию определили новый этап развития России как суверенного демократического правового социального государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие", - говорится в поздравлении спикера.

По его словам, задача парламентариев заключается в том, чтобы "в полной мере реализовать потенциал конституции для защиты интересов российских граждан, использовать заложенные в ней возможности для движения России вперед".

15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. После принятия парламентом и одобрения региональными заксобраниями поправки в основной закон были вынесены на общероссийское голосование. За предложенные изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), против - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", 4 июля изменения вступили в силу.