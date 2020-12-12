Лавров заявил, что Европа подает сигналы, что не может претендовать на самостоятельность

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Евросоюз вряд ли может претендовать на самостоятельность в новом полицентричном мироустройстве, раз выступает за возвращение США в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Гостелерадио Ирана.

"Европейцы, к сожалению, все больше подают сигналы о том, что они не могут претендовать на самостоятельность в новом мироустройстве, и все больше говорят, что им хочется восстановления евроатлантической солидарности, чтобы и США вернулись в Европу, - сказал он. - Если это так, то Европа не будет одним из полюсов новой полицентричной системы международных отношений".

Лавров добавил, что сохранив влияние на Европу, США постараются максимально сократить количество других претендентов на то, чтобы быть полюсом в новой мировой системе. "В этом отношении Китай, учитывая, что он мощно развивается, выбран как главный противник и угроза Западу, - продолжил он. - С общечеловеческой точки зрения очень странно объявлять КНР угрозой всему западному миру за то, что она развивает свою экономику, поднимает благополучие своих граждан, более эффективно обеспечивает свою безопасность. Это менталитет, доставшийся из прошлой эпохи, с которым нужно расставаться".

Однако, как указал глава МИД РФ, процесс формирования многополярного мира необратим. "Историю остановить нельзя. Но наблюдаем попытки затормозить этот процесс", - констатировал министр.

США продолжают оказывать давление на ЕС, чтобы добиться остановки строительства "Северного потока - 2". При этом Совет ЕС на уровне глав МИД принял в понедельник заявление об отношениях с США при новой администрации демократа Джозефа Байдена, в котором фактически предложил забыть обо всех разногласиях эры Трампа и восстановить трансатлантическую дружбу во всех областях.