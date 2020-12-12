Лавров заявил, что ясность в позиции США по сделке с Ираном появится в ближайшие месяцы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Позиция Вашингтона по возможному возвращению в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе может проясниться в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Гостелерадио Ирана. "Я не могу фантазировать насчет того, как будет происходить возвращение США в СВПД. Об этом необходимо спрашивать Вашингтон, - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. - Думаю, что в ближайшие пару месяцев сможем получить какую-то ясность".

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Он подчеркнул, что корнем проблемы, сложившейся вокруг СВПД, является выход из него США. "Также он заключается в огромном, беспрецедентном наборе жестких и жестоких санкций США против Ирана. По сути дела, наказали Иран за то, что сами грубо отказались от своих обязательств, одобренных СБ ООН. Считаю, что это аррогантное обращение с международным правом", - добавил министр. Деструктивная позиция Лавров подчеркнул, что позиция Вашингтона по этому вопросу является деструктивной, подрывной во всех смыслах этого слова, и "подыгрывать ей было бы неразумно и контрпродуктивно". "Некоторые горячие головы призывают к разрушению СВПД и отказу от каких-либо договоренностей всех остальных участников, включая Иран. Думаю, в США много желающих, чтобы это случилось, и СВПД окончательно был похоронен, причем руками Тегерана", - указал глава МИД РФ. По его словам, в этой ситуации важно соблюдать определенную сдержанность и добиваться возвращения потенциала ядерной сделки. Выполнение договоренностей Министр напомнил, что заключение ядерной сделки в 2015 году было величайшим достижением дипломатии, которое "приветствовалось как прорыв в решении проблем нераспространения ядерного оружия и нормализации отношений между Ираном и всем западным миром". Лавров обратил внимание на интервью своего иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа от 17 ноября газете "Иран", где "он четко высказался на тему перспектив нормализации отношений Ирана с США, сказал, что все участники СВПД могут полностью рассчитывать на полное выполнение Тегераном договоренностей 2015 года, если Вашингтон вернется к выполнению своих обязательств, закрепленных в резолюции СБ ООН 2231".

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"Полностью поддерживаю это заявление. Считаю его разумным и мудрым", - сказал глава российского дипведомства, отметив, что позиция Тегерана вызывает уважение. "Не считаем правильным подход стран, желающих привнести в процесс спасения и возобновления СВПД другие вопросы, не упомянутые в Плане. Вы знаете, о чем идет речь. Для их обсуждения можно начать параллельный диалог", - добавил Лавров и указал, что ядерная сделка не может быть размыта, отредактирована и пересмотрена "задним числом". Глава МИД РФ подчеркнул, что "вопреки всем провокационным действиям со стороны США, Иран продолжает выполнять основные обязательства в рамках СВПД". Противодействие санкциям Лавров также заявил, что Россия и Иран будут искать новые формы противодействия негативному влиянию санкций на двусторонние экономические связи. Как указал глава МИД РФ, Москва и Тегеран не позволяют "съеживаться" торгово-экономическому сотрудничеству. "Наоборот, оно растет, в том числе за счет отказа от использования доллара, переноса центра тяжести на применение в расчетах национальных валют, использование новых креативных схем экономического взаимодействия. Это работает, - подчеркнул он. - Убежден, мы будем искать новые формы игнорирования негативного экономического эффекта санкций". Министр отметил, что полагаться на западные страны, применяющие санкции, нельзя и следует опираться на возможности государств, твердо следующих принципам международного права. По его словам, необходимо наращивать кампанию в ООН и на других многосторонних площадках по осуждению односторонних санкций, продвижению общего понимания о необходимости их прекращения. "Многие годы мы вместе с Ираном и подавляющим большинством членов ООН голосуем в поддержку резолюции о незаконности экономической блокады Кубы. Только два-три члена организации вместе с США ее не поддерживают", - пояснил он. Лавров напомнил, что в ООН создан пост Специального докладчика ООН по проблеме незаконных односторонних экономических санкций. "Необходимо всячески поддерживать деятельность этого важного института. Им подготовлено несколько докладов, основанных на принципах Устава ООН, прежде всего равноправия, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела. Мы обязательно продолжим работу на этом направлении", - заверил он. Поддержка экономики республики Поддержка, которую Москва оказывает Тегерану, не ограничивается только осуждением антииранских санкций США, а исчисляется миллиардами долларов в сфере экономики, отметил глава МИД РФ.

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