Лавров заявил, что ясность в позиции США по сделке с Ираном появится в ближайшие месяцы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Позиция Вашингтона по возможному возвращению в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе может проясниться в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Гостелерадио Ирана.
"Я не могу фантазировать насчет того, как будет происходить возвращение США в СВПД. Об этом необходимо спрашивать Вашингтон, - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. - Думаю, что в ближайшие пару месяцев сможем получить какую-то ясность".
Он подчеркнул, что корнем проблемы, сложившейся вокруг СВПД, является выход из него США. "Также он заключается в огромном, беспрецедентном наборе жестких и жестоких санкций США против Ирана. По сути дела, наказали Иран за то, что сами грубо отказались от своих обязательств, одобренных СБ ООН. Считаю, что это аррогантное обращение с международным правом", - добавил министр.
Деструктивная позиция
Лавров подчеркнул, что позиция Вашингтона по этому вопросу является деструктивной, подрывной во всех смыслах этого слова, и "подыгрывать ей было бы неразумно и контрпродуктивно". "Некоторые горячие головы призывают к разрушению СВПД и отказу от каких-либо договоренностей всех остальных участников, включая Иран. Думаю, в США много желающих, чтобы это случилось, и СВПД окончательно был похоронен, причем руками Тегерана", - указал глава МИД РФ.
По его словам, в этой ситуации важно соблюдать определенную сдержанность и добиваться возвращения потенциала ядерной сделки.
Выполнение договоренностей
Министр напомнил, что заключение ядерной сделки в 2015 году было величайшим достижением дипломатии, которое "приветствовалось как прорыв в решении проблем нераспространения ядерного оружия и нормализации отношений между Ираном и всем западным миром".
Лавров обратил внимание на интервью своего иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа от 17 ноября газете "Иран", где "он четко высказался на тему перспектив нормализации отношений Ирана с США, сказал, что все участники СВПД могут полностью рассчитывать на полное выполнение Тегераном договоренностей 2015 года, если Вашингтон вернется к выполнению своих обязательств, закрепленных в резолюции СБ ООН 2231".
"Полностью поддерживаю это заявление. Считаю его разумным и мудрым", - сказал глава российского дипведомства, отметив, что позиция Тегерана вызывает уважение.
"Не считаем правильным подход стран, желающих привнести в процесс спасения и возобновления СВПД другие вопросы, не упомянутые в Плане. Вы знаете, о чем идет речь. Для их обсуждения можно начать параллельный диалог", - добавил Лавров и указал, что ядерная сделка не может быть размыта, отредактирована и пересмотрена "задним числом".
Глава МИД РФ подчеркнул, что "вопреки всем провокационным действиям со стороны США, Иран продолжает выполнять основные обязательства в рамках СВПД".
Противодействие санкциям
Лавров также заявил, что Россия и Иран будут искать новые формы противодействия негативному влиянию санкций на двусторонние экономические связи.
Как указал глава МИД РФ, Москва и Тегеран не позволяют "съеживаться" торгово-экономическому сотрудничеству. "Наоборот, оно растет, в том числе за счет отказа от использования доллара, переноса центра тяжести на применение в расчетах национальных валют, использование новых креативных схем экономического взаимодействия. Это работает, - подчеркнул он. - Убежден, мы будем искать новые формы игнорирования негативного экономического эффекта санкций".
Министр отметил, что полагаться на западные страны, применяющие санкции, нельзя и следует опираться на возможности государств, твердо следующих принципам международного права. По его словам, необходимо наращивать кампанию в ООН и на других многосторонних площадках по осуждению односторонних санкций, продвижению общего понимания о необходимости их прекращения. "Многие годы мы вместе с Ираном и подавляющим большинством членов ООН голосуем в поддержку резолюции о незаконности экономической блокады Кубы. Только два-три члена организации вместе с США ее не поддерживают", - пояснил он.
Лавров напомнил, что в ООН создан пост Специального докладчика ООН по проблеме незаконных односторонних экономических санкций. "Необходимо всячески поддерживать деятельность этого важного института. Им подготовлено несколько докладов, основанных на принципах Устава ООН, прежде всего равноправия, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела. Мы обязательно продолжим работу на этом направлении", - заверил он.
Поддержка экономики республики
Поддержка, которую Москва оказывает Тегерану, не ограничивается только осуждением антииранских санкций США, а исчисляется миллиардами долларов в сфере экономики, отметил глава МИД РФ.
При этом Россия категорически не приемлет попыток введения нелегитимных, односторонних рестрикций, а также их экстерриториального применения, что было "предельно четко" обозначено после выхода США из СВПД по иранской ядерной программе. "Не просто не признаем односторонние санкции, но конкретными делами поддерживаем Иран. Может быть, делаем больше, чем кто бы то ни было еще <…> Если переводить это на цифры, речь идет о миллиардах долларов. Работа ведется по всем направлениям: от сельского хозяйства до информационных технологий", - пояснил глава МИД РФ.
Так, Лавров обратил внимание на статистику товарооборота России и Ирана: в 2019 году объем торговли между двумя странами вырос более чем на 20%, а за первое полугодие текущего года, с учетом тяжелых последствий пандемии коронавируса, - на 8%. "Практически ни с кем у нас нет таких показателей, когда в условиях коронавирусных ограничений торговля увеличивается, а не уменьшается", - отметил министр.
По его словам, импорт товаров из Ирана в Россию растет значительно быстрее, нежели экспорт в обратном направлении. Он также напомнил о вступлении в 2019 году в силу Временного соглашения между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое способствует созданию условий для доступа иранской продукции на масштабный рынок всех государств - членов объединения.
Товарооборот ЕАЭС и Ирана
Лавров сообщил, что взаимная торговля ЕАЭС - ИРАН увеличилась на 15% за первые полгода действия подписанного между ними Временного соглашения о зоне свободной торговли.
"Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном действует чуть больше года - с октября 2019 года. За первые шесть месяцев товарооборот ЕАЭС - Иран вырос почти на 15%. Товарные потоки активнее идут из Ирана в страны Евразийского экономического союза, - сказал он. - В первые девять месяцев нынешнего года, несмотря на пандемию, иранский экспорт в страны Союза вырос почти на 30%. Это лучший в мире результат по наращиванию экспорта в условиях коронавирусных последствий"
Говоря о вопросе возвращения иранских предпринимателей в Россию, Лавров отметил, что здесь нет никаких проблем. "Существует российское законодательство, применяемое для иностранных инвестиций в экономику РФ. Оно определяет параметры работы экономических операторов иностранных государств, предпринимателей в России. Все остальное зависит от заинтересованности партнеров с иранской и российской стороны", - пояснил глава МИД РФ.
По словам министра, Россия и Иран выступают за то, чтобы совместные проекты двух стран множились. Для этого создаются максимально благоприятные условия, в том числе не только на территории России, но и в других странах - участницах ЕАЭС, указал он.
Глава российского дипведомства выразил уверенность, что у России и Ирана есть значительный потенциал для того, чтобы еще больше расширять торгово-экономические, инвестиционные связи. То же касается и военно-технического сотрудничества, которое традиционно составляет значительную часть партнерства двух стран, добавил он.
"Можно будет еще более полно раскрыть этот потенциал, когда от Временного соглашения между ЕАЭС и Ираном перейдем к соглашению о свободной торговле. Это следующий шаг, над ним работают соответствующие эксперты", - указал Лавров.
Использование национальной валюты
"Что касается валюты, используемой в расчетах, то наш приоритет - так же, как и Ирана - дедолларизация, отказ от использования доллара, положением которого в международной валютной системе грубо злоупотребляют США. Все больше стран встают на эту же позицию, понимая, что в любой момент зависимость от доллара может быть использована против них, как это наблюдается в отношении Исламской Республики Иран", - подчеркнул глава МИД.
Лавров указал, что на сегодняшний день не доллар, а российский рубль является основной валютой расчетов между странами союза. "Использование национальных валют - это наша цель не только в рамках ЕАЭС и отношений с его партнерами. Обсуждаем это с другими коллегами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и в других форматах. Могу заверить, что мы продолжим эту линию с иранскими коллегами", - заключил министр.
Евразийский экономический союз и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. Оно вступило в силу 27 октября 2019 года.