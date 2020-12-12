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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров заявил, что урегулирование в Карабахе не было достигнуто в обход интересов Ирана

Министр отметил, что сами стороны конфликта выразили заинтересованность в российском посредничестве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе в формате Азербайджан - Армения - Россия не было достигнуто в обход интересов Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Гостелерадио Ирана.

Лавров пояснил, что сами стороны конфликта выразили заинтересованность в российском посредничестве. "Здесь нет никакой "задней" мысли", - подчеркнул министр.

"Сейчас надо думать не о том, кто, когда успел или не успел помочь урегулированию. Подчеркну еще раз, выбор формата был за Азербайджаном и Арменией. Именно этим, а ни чем другим, был обусловлен состав участников [трехстороннего] заявления [о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе]. Никаких попыток сделать это за счет Ирана или за счет Турции не было и быть не могло", - продолжил он.

Глава МИД РФ также отметил, что когда в контексте карабахского конфликта в качестве примера успеха в урегулировании упоминается успех "астанинского формата" (Россия, Иран, Турция), речь не идет именно о странах в нем задействованных. "Наша позиция заключается в следующем. Когда страны, имеющие возможность влиять на ситуацию в том или ином кризисном регионе (даже если они исповедуют различные, не во всем совпадающие подходы), решают помочь конфликтующим сторонам прекратить кровопролитие и объединяют свои усилия, что служит хорошим примером. Вот в чем ценность "астанинского формата", - указал он.

Министр добавил, что интересы Ирана в данном случае нисколько не игнорировались и Москва понимает озабоченность Тегерана тем, как отношения между Азербайджаном и Арменией скажутся на иранских транзитных интересах, которые имеют особое значение в условиях американских санкций. "Невозможно отказаться от главного принципа, который одобрялся всеми многие годы: итогом конфликта должна быть нормализация отношений во всем регионе", - отметил Лавров.

Более того, по его словам, трехстороннее заявление лидеров по Нагорному Карабаху перекликается с озвученной в разгар конфликта иранской инициативой, предлагающей региональный подход. По словам Лаврова, схожее видение, настроенное на региональное сотрудничество, высказал и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который упомянул возможность налаживания сотрудничества между тремя странами Закавказья - Арменией, Азербайджаном и Грузией и тремя их соседями - Ираном, Турцией и Россией. "Это наблюдение, которое лежит на поверхности. Мы все живем рядом и сейчас, когда проблемы между закавказскими странами преодолеваются, нам, как соседям, надо помогать этому процессу", - заключил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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