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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Лавров считает, что миру важно узнать итоги расследования убийства иранского ученого

Министр указал на то, что Россия решительно осудила убийство ученого на разных уровнях, в том числе в официальном заявлении МИД

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мировое сообщество заинтересовано в результатах расследования убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Гостелерадио Ирана.

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Он указал на то, что Россия решительно осудила убийство ученого на разных уровнях, в том числе в официальном заявлении МИД. "Рассматриваем это убийство как провокацию, нацеленную на дестабилизацию обстановки в регионе, который и без этого отягощен большим количеством проблем и противоречий и подвержен многолетним попыткам вмешательства извне", - отметил министр.

"Слышал, что в Иране было объявлено о наличии некоторых результатов в расследовании этого убийства. Когда иранская сторона сочтет возможным, всем будет важно узнать, к каким результатам пришло ваше следствие", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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