МИД России пригрозил ответными мерами на санкции Великобритании

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право принять ответные меры на очередные антироссийские санкции Великобритании с учетом принципа взаимности. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", - отметила дипломат.

Дипломат указала, что введение Лондоном очередных антироссийских санкций демонстрирует неготовность властей Соединенного Королевства отказаться от конфронтационного курса в отношении РФ. "Рассматриваем это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях", - подчеркнула официальный представитель.

10 декабря власти Великобритании ввели персональные санкции против трех российских политиков из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской Республике. Ограничения, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, были приняты в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева, заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова. Кроме того, санкции были введены против специального отряда быстрого реагирования "Терек".