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Медведев поздравил россиян с Днем конституции

Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что основной закон страны - не просто важнейший источник права, а живой нормативный организм

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем конституции, отметив, что именно конституция гарантирует соблюдение прав и свобод граждан. Поздравление опубликовано в субботу на странице Медведева во "ВКонтакте".

"Этот основополагающий документ имеет огромное значение для защиты суверенитета государства, проведения самостоятельного политического и экономического курса, обеспечения стабильности и безопасности", - написал он.

Замглавы Совбеза отметил, что конституция является не только важнейшим источником права, но и живым нормативным организмом, важнейшие принципы которого неизменны, а отдельные институты находятся в развитии.

Конституция РФ - основной закон, по которому живут российское государство и общество, - отмечает в субботу 27-летие.

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