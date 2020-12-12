Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана реализацию заявления по Карабаху

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в субботу задачи реализации трехстороннего заявления по нагорнокарабахскому урегулированию.

"Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорнокарабахскому урегулированию", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.