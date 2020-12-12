Депутат Никонов объяснил свои высказывания о территории Казахстана

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил свои слова о территории Казахстана, сказанные в эфире Первого канала.

"Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра", - отметил Никонов в своем Telegram-канале в субботу.

"Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - добавил он.

Ранее МИД Казахстана передал ноту РФ в связи с высказываниями Никонова. Как сообщила пресс-служба ведомства, замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение "по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]". В МИД Казахстана отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.