МИД РФ: позиция США по Западной Сахаре может спровоцировать новый виток насилия в регионе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой может затруднить усилия ООН по урегулированию этого конфликта и привести к новому витку насилия в регионе. Об этом говорится в субботу в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве назвали данное решение США очередным односторонним шагом, угрожающим региональной стабильности. "Таким своим решением администрация Дональда Трампа пошла на подрыв общепризнанной международно-правовой базы западносахарского урегулирования (ЗСУ), предусматривающей определение окончательного статуса данной территории через референдум. Эта новая позиция США может серьезно затруднить усилия ООН по продвижению ЗСУ, обострить отношения между непосредственно вовлеченными сторонами, спровоцировать новый виток вооруженного насилия в Сахаро-Сахельской зоне", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, принципиальная линия Москвы в отношении западносахарской проблемы заключается в том, что ее долгосрочное и справедливое решение возможно только на основе выполнения резолюций СБ ООН в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН.

В министерстве подчеркнули, что путь к этому пролегает через возобновление прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) при посредничестве ООН. "Убеждены, что вовлеченные в ЗСУ стороны способны выработать те развязки, которые отвечали бы интересам региональной безопасности и стабильности", - добавили на Смоленской площади.

"Исходим из того, что устранение этого очага напряженности помогло бы разблокировать интеграционные проекты в Магрибе, наладить эффективное коллективное взаимодействие в борьбе с общими вызовами безопасности, прежде всего терроризмом и трансграничной преступностью", - заключили в дипведомстве.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях, и назвал это огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. Также в четверг Трамп сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Как написал президент в Twitter, "серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания".