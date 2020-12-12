В МИД России приветствовали договоренность Марокко и Израиля о нормализации отношений

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Москва приветствует договоренность Израиля и Марокко о двусторонних отношениях при понимании, что она будет содействовать решению палестинского вопроса и нормализации обстановки в регионе. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Приветствуем достигнутое соглашение при том понимании, что оно будет способствовать скорейшему справедливому решению палестинской проблемы и оздоровлению общей обстановки в ближневосточном регионе", - указали в дипведомстве.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях, и назвал это огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. В тот же день, согласно данным агентства Maghreb Arabe Press, состоялся телефонный разговор короля Марокко Мухаммеда VI с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Марокканский монарх назвал в ходе разговора переговоры между палестинской и израильской сторонами единственным способом урегулирования ближневосточного конфликта. Мухаммед VI заверил, что его "позиция в поддержке дела Палестины остается неизменной".