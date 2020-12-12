Миротворцы потребовали соблюдения режима прекращения огня после стрельбы в Карабахе

СТЕПАНАКЕРТ, 12 декабря. /ТАСС/. Миротворцы довели требование о соблюдении режима прекращения огня до сторон конфликта в Нагорном Карабахе после перестрелки в Гадрутском районе. Об этом сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.

"В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня", - сказал представитель миротворцев.

Ранее в бюллетене Минобороны России сообщалось, что впервые с начала установления режима прекращения боевых действий было зафиксировано открытие огня.

В субботу Минобороны Армении сообщило о начале 12 декабря наступательных действий Азербайджана на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США, заявил, что зафиксированное нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.