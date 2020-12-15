Путин подписал указ о награждении Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя высшего совета партии "Единая Россия", полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателя совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Грызлова. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Согласно указу, Грызлов награжден "за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу".

Ранее во вторник Путин поздравил Грызлова с 70-летием. В телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля, президент отметил высокие профессиональные качества юбиляра и "ответственный, государственный подход к решению поставленных задач".

С 2003 по 2011 год Грызлов занимал пост председателя Госдумы IV и V созывов. Возглавляет высший совет партии "Единая Россия", с 2015 года занимает пост полномочного представителя РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.