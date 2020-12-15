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Лавров: Россия приветствует курс Сербии на отказ присоединяться к антироссийским санкциям

Как отметил глава МИД РФ, линия Сербии в отношении своего нейтралитета помогает продвигать дело мира и стабильности на Балканах

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует приверженность Сербии к сохранению военного нейтралитета и отказу присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы приветствовали приверженность Белграда, которая только что была вновь Александаром Вучичем подтверждена, курсу на сохранение военного нейтралитета, на отказ от присоединения к антироссийским санкциям, откуда бы эти санкции ни исходили. Я убежден, что линия Сербии в отношении своего нейтралитета помогает продвигать дело мира и стабильности на Балканах, помогает противодействовать противоположным тенденциям, которые преследуют цель нагнетания конфронтации в этом важнейшем и многострадальном регионе", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что во время переговоров российская сторона вновь поддержала линию руководства Сербии на выстраивание взаимовыгодных равноправных связей со всеми заинтересованными государствами.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербияВучич, Александар
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