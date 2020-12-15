Лавров прокомментировал отказ членов президиума БиГ от встречи с делегацией РФ

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич и Шефик Джаферович, которые во вторник отказались от встречи с российской делегацией, действуют под влиянием внешних сил. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России, для развития отношений с народами Боснии и Герцеговины. Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере большинства своих избирателей, а интересы внешних сил", - сказал Лавров.

По мнению министра, эти силы не заинтересованы не только в развитии российско-боснийских, российско-сербских отношений, но и "вообще не заинтересованы в том, чтобы страны Западных Балкан реализовывали свое право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами".

Лавров вспомнил о прозвучавших несколько лет назад высказываниях на тот момент главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, которая, по его словам, заявила, что Балканы являются зоной интереса ЕС и "всем остальным, включая Россию, там делать нечего". "Это философия, которая укоренена во многих европейских странах еще с древних времен, колониальных и полуколониальных. С этим, конечно, ничего поделать невозможно, хотя противодействовать этой абсолютно неприемлемой линии, неприемлемому менталитету необходимо", - добавил он.

Встреча Лаврова с тремя членами президиума Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком была запланирована на утро вторника. На нее из членов президиума пришел только Додик. В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение отказаться от встречи связано с прозвучавшими в понедельник заявлениями российского министра по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.