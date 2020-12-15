Лавров 15-16 декабря посетит с рабочим визитом Хорватию

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Хорватию с рабочим визитом 15-16 декабря. Как говорится в распространенном во вторник комментарии российского дипведомства, у Лаврова запланированы встречи с руководством республики.

"15-16 декабря состоится рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Хорватию. Предусмотрены переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Горданом Радманом, встречи с президентом Республики Хорватии Зораном Милановичем и председателем правительства Республики Хорватии Андреем Пленковичем", - говорится в сообщении.

Как указали на Смоленской площади, будут обсуждены состояние и перспективы продвижения российско-хорватского политического диалога, вопросы углубления инвестиционно-хозяйственного и культурно-гуманитарного взаимодействия. "Предполагается провести обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Юго-Восточной Европе и актуальных международных проблемах", - добавили в МИД РФ.