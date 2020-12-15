Лавров: необходимо преодолеть саботаж Приштиной договоренностей по Косову

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в преодолении саботажа договоренностей по Косову, который наблюдается в позиции Приштины. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы отметили нашу заинтересованность в том, чтобы посредническая роль ЕС, наконец, воплотилась в практические результаты. Роль посредника для ЕС была одобрена ГА ООН, ее необходимо выполнять беспристрастно. Наконец, [необходимо] преодолеть откровенный саботаж, который мы наблюдаем в позиции Приштины, саботаж тех договоренностей, которые уже были достигнуты много лет назад, включая прежде всего обязательство сформировать сообщество сербских муниципалитетов Косова", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, позиция России по этому вопросу неизменна: Москва выступает за поиск компромиссов на основе резолюции 1244 и поддержит только такое решение, которое устроит самих сербов.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.