Россия не получила ответ на обращение по поводу нападения на журналистов в США

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российская сторона до сих пор не получила ответ от Госдепа США на официальное обращение по поводу нападения на корреспондентов Первого канала в Портленде в июле. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью телеканалу "Россия-24".

Постпред также упомянул случай нападения на журналистов в Филадельфии 28 октября, при котором им пришлось самим обороняться, так как полиция "практически бездействовала".

"Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в Государственный департамент по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле этого года", - сказал он.

22 июля пресс-служба Первого канала сообщала, что журналистка Юлия Ольховская и оператор Вячеслав Архипов пострадали в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде, где проходили акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе. В этот же день посольство РФ направило ноту протеста в связи со случившимся.