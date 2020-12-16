Мэром Магадана стал действующий градоначальник Юрий Гришан

ТАСС, 16 декабря. Депутаты Магаданской городской думы в среду утвердили нынешнего мэра Магадана Юрия Гришана на очередной пятилетний срок в роли главы муниципалитета. Об этом сообщили ТАСС в думе.

"Конкурсная комиссия отобрала кандидатуру Юрия Гришана. Затем депутаты проголосовали: 17 человек за его кандидатуру и один против", - сообщил собеседник агентства.

В начале октября в Магаданской области объявили конкурс на должность главы столицы региона, однако желающих в нем участвовать не нашлось. При проведении повторного конкурса заявления подали 27 человек, в том числе Гришан. Конкурсная комиссия проверила их документы и 14 декабря заслушала выступления всех претендентов на пост мэра.

Гришан находится на посту мэра Магадана с 13 ноября 2015 года.