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Посол: предложение РФ продлить ДСНВ на пять лет без предварительных условий все еще в силе

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Предложение Москвы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет без предварительных условий остается в силе. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в среду на видеоконференции, организованной Джорджтаунским университетом.

"В декабре 2019 года Россия предложила США продлить соглашение на пять лет без предварительных условий. <...> Это предложение все еще в силе", - сказал дипломат, пояснив, что американская сторона оказалась к этому не готова.

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СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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