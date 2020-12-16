Нарышкин верит, что мировые державы смогут избежать жесткого противостояния

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин уверен, что мировым державам удастся избежать жесткого противостояния. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете" в канун 100-летия российской внешней разведки, которое отмечается 20 декабря.

"Вспоминая, к примеру, времена "холодной войны", поставившей мир на край ядерной катастрофы в период Карибского кризиса, понимаешь, что нынешняя обстановка отличается от ситуации тех лет в лучшую сторону. Я вообще верю в человеческий разум и в то, что мы сможем избежать жесткого противостояния", - сказал он.

Нарышкин отметил, что наша страна слишком хорошо знает, что такое большая война и какую трагедию она представляет для цивилизации. "И потому Россия настойчиво призывает других участников международного сообщества перестать "играть с огнем" и начать диалог о реформировании глобального миропорядка на многополярных началах", - отметил директор СВР. Он считает, что "только равноправное взаимодействие различных центров силы и интеграционных объединений способно обеспечить безопасное существование государств". "И только в таких условиях станет невозможной ситуация, когда чьи-то сдавшие нервы могут привести к большой катастрофе", - добавил Нарышкин.

По его словам, история свидетельствует, что спокойных времен никогда особо не было, противоречия всегда присутствовали в отношениях между людьми, социальными группами и странами, в отдельные периоды противоречия могут обостряться, принося нам это возрастающее чувство тревоги. "Вот и сейчас мы переживаем такой момент. Мир стал "теснее" благодаря развитию современных средств обмена информацией, стремительной интеграции подавляющего большинства стран в общемировую экономику и торговлю, словом, за счет процесса, который мы называем глобализацией. Ведущие мировые державы в таком мире все больше и больше начинают "сталкиваться локтями", продвигая или отстаивая на международной арене собственные экономические и политические интересы", - сказал директор СВР.

Он напомнил, что одной из задач, стоящих перед СВР, является выявление и предупреждение всего комплекса внешних угроз, постоянный анализ и прогнозирование развития ситуации в так называемых зонах нестабильности и в мире в целом.