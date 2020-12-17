Губернатор Костромской области принял решение вступить в "Единую Россию"

КОСТРОМА, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подал заявление о вступлении в партию "Единая Россия". Об этом в среду сообщила пресс-служба костромского регионального отделения партии.

"Сегодня Сергей Ситников написал заявление о вступлении в партию, находясь в Нерехте. Именно в этом муниципальном образовании по итогам сентябрьских выборов граждане продемонстрировали максимальный уровень поддержки главы региона и партии власти", - говорится в сообщении.

Ситников всегда выдвигался на выборы от "Единой России", но при этом оставался беспартийным. Как уточняет пресс-служба, перед сентябрьскими выборами губернатора Ситников общался с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. В ходе разговора обсуждался и вопрос вступления губернатора в "Единую Россию". "Сергей Ситников подчеркнул, что рассматривает такую возможность, если на выборах ему будет оказано доверие избирателей", - сообщает пресс-служба.

Решение о принятии Ситникова в партию примет президиум регионального политсовета "Единой России". Дата его заседания пока не сообщается.

В 2020 году Ситников получил на выборах главы региона 64,65% голосов избирателей. Явка на выборы составила 31,98%. Помимо Ситникова, в выборах губернатора участвовали Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин ("Справедливая Россия"), Валерий Ижицкий (КПРФ), а также кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев.

Ситников родился в Костроме в 1963 году. В 2008-2012 годы являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области (переизбирался в 2015 году). 9 июня президиум генсовета "Единой России" поддержал выдвижение на посты руководителей регионов девяти действующих и врио глав субъектов РФ, в том числе и Ситникова.