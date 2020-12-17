Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию

Об особенностях этого мероприятия журналистам ранее рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин во время пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве и будет видеть и слышать всех, кто задает ему вопросы. Что касается элементов прямой линии, то вопросы для нее традиционно собираются через специальные сайт и приложение для мобильных устройств, в этой работе задействованы волонтеры Общероссийского народного фронта. В этом году россияне вновь могут направить президенту свои вопросы не только в текстовом виде, но и в мультимедийном формате, например, записав видеоролик. Сбор вопросов обычно продолжается до окончания мероприятия.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг ежегодную пресс-конференцию, которую журналисты традиционно называют "большой пресс-конференцией". В этом году из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений она пройдет в новом формате - по видео-конференц-связи, а также в нее будут вплетены элементы прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.

Хотя телеканалы и заложили в своих сетках вещания три часа на пресс-конференцию, предугадать ее продолжительность невозможно. Не стал делать этого и Дмитрий Песков, который отметил, что пресс-конференция главы государства будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием.

Новые возможности ограничений

Журналисты из федеральных и иностранных СМИ будут работать в Центре международной торговли в Москве. А у репортеров из регионов, многие из которых в предыдущие годы приезжали в столицу, в этот день появится возможность пообщаться с главой государства, не покидая свой регион или федеральный округ. Для них организаторы мероприятия создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, 237 из них будут работать в ЦМТ.

В региональных пресс-центрах представителей СМИ начинают собирать за 2,5-3 часа до начала пресс-конференции. В столичный ЦМТ, где соберется примерно треть всех аккредитованных журналистов, просят приехать за 3,5 часа, но касается это прежде всего съемочных групп телеканалов и фотокорреспондентов. Для дальневосточных журналистов пресс-конференция станет вечерним мероприятием. Их соберут в филиале "Ростелекома" во Владивостоке к 18:00 по местному времени, чтобы в 19:00 (когда в столице будет полдень) начать общение с президентом.

Пресс-служба главы государства уже не первый год просит во время пресс-конференции не использовать плакаты размером больше формата А4 (210 ммх297 мм), поскольку это мешает работе фотографов и операторов. Телевизионным журналистам рекомендовано не использовать радиомикрофоны и другие радиосистемы, создающие технические помехи, а фотографам разрешено работать со вспышкой только в течение первых 10 минут пресс-конференции.

Прямую трансляцию мероприятия, которое начнется в полдень, будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, НТВ и "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет вестись в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР. В ЦМТ пресс-конференцию также будут переводить на английский, французский и немецкий языки.

Рекорды пресс-конференций Путина

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. В 2019 году Путин общался с журналистами в течение 4 часов 18 минут, ответив на вопросы 57 представителей СМИ.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов. Позднее число представителей СМИ, освещавших это ежегодное мероприятие, стабильно росло: с примерно 700 человек в 2002 и 2003 годах до 1 364 журналистов в 2008 году. На пресс-конференциях, проходивших во время третьего президентского срока Путина, число аккредитованных журналистов не опускалось ниже 1 250.