Лавров обсудит с новым главой МИД Сирии процесс политического урегулирования

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет в четверг в Москве переговоры с главой сирийского внешнеполитического ведомства Фейсалом Микдадом, находящимся в российской столице с рабочим визитом. Это будет первая очная встреча Лаврова с Микдадом после его назначения в ноябре главой МИД Сирии.

Во время встречи, как информировали в МИД РФ, основное внимание министры уделят ситуации в Сирии и перспективам ее развития, включая продвижение комплексного политического урегулирования кризиса и содействие процессу возвращения беженцев.

Надежный друг

В комментарии дипведомства подчеркивается, что Микдада, занимавшего до этого пост замминистра иностранных дел Сирии около 14 лет, в России знают давно как надежного партнера и друга. В МИД уверены, что предстоящие переговоры станут важной частью двустороннего политического диалога, который, несмотря на пандемию, оставался интенсивным в уходящем году.

В ведомстве напомнили, что в январе президент России Владимир Путин посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, а в ноябре лидеры двух стран провели новую беседу в режиме видеоконференции. В сентябре в сирийской столице побывал Лавров вместе с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым.

7 декабря Микдад совершил свой первый визит в качестве главы МИД Сирии в Тегеран, который наравне с Москвой и Анкарой является гарантом астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Отвечая на вопрос СМИ об очередности визитов сирийского министра, официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала не искать в этом политического подтекста. Она отметила, что сразу после вступления в должность главы МИД Микдад выразил пожелание посетить с рабочим визитом Россию, но из-за изменений в рабочем графике Лаврова по инициативе РФ этот визит был перенесен на другую дату.

Вопросы урегулирования

Пандемия "заморозила" проходившие до того практически регулярно встречи высокого уровня в астанинском формате. Последнее такое мероприятие состоялось в столице Казахстана 10-11 декабря 2019 года, дата нового остается неизвестной.

Вместе с тем, с 30 ноября по 4 декабря этого года в Женеве прошло уже четвертое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии с участием представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Однако эти попытки продвижения сирийского урегулирования пока не увенчались успехом. Сторонам так и не удалось прийти к конкретным договоренностям.

Вероятно, что министры обсудят и ситуацию в Идлибе - единственном регионе Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований.

В министерстве сообщили, что стороны также проведут обстоятельную "сверку часов" по актуальным международным и региональным проблемам в рамках сложившейся практики поддержания плотной внешнеполитической координации. "При этом в Москве и Дамаске нацелены на продвижение конструктивной созидательной повестки дня и урегулирование имеющихся на Ближнем Востоке противоречий политико-дипломатическими методами на основе законных интересов всех вовлеченных сторон", - добавили в МИД РФ.

Решение социально-экономических проблем

Главы МИД подробно рассмотрят весь комплекс вопросов, связанных с дальнейшим укреплением многоплановых партнерских связей между Москвой и Дамаском. "Особую роль в этом контексте играет постоянная российско-сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 13-е заседание которой должно состояться в Дамаске в первом квартале 2021 года", - отметили в министерстве.

Не исключено, что будет затронута тема взаимодействия по вакцине от коронавирусной инфекции. Согласно данным Министерства здравоохранения Сирии, число зарегистрированных зараженных вирусом составляет сейчас порядка 9,5 тыс. человек. В октябре посол Сирии Риад Хаддад сообщил ТАСС, что Дамаск рассчитывает на подписание соглашения с Россией для получения российских препаратов и вакцины от коронавируса.

В российском дипведомстве указали на важное значение мобилизации международных усилий для содействия решению острых социально-экономических проблем, являющихся сейчас главным препятствием для нормализации обстановки в арабской республике. Лавров в своем недавнем видеообращении к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог" указывал, что "на первый план выходят задачи обеспечения достойных условий жизни для миллионов сирийских граждан, переживших эту разрушительную войну", и это требует участия всего мирового сообщества.