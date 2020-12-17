СВР отмечает беспрецедентный прогресс в отношениях с зарубежными спецслужбами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин уверен, что в последние годы наблюдается беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными. Об этом он сообщил в интервью журналу "Международная жизнь".

"Нельзя не признать, что напряженность в отношениях России с Западом оказывает влияние на характер связей Службы с иностранными разведками, в частности с американской, западноевропейскими и некоторыми другими. Мы хорошо информированы о мощном давлении Вашингтона и Лондона на столицы ряда государств в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР России. Вопреки такому "неджентельменскому" поведению в последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными", - рассказал он изданию.

Также он отметил, что высокая эффективность взаимодействия российской разведки со своими зарубежными партнерами на антитеррористическом направлении проявилась во время событий в Сирии. Нарышкин рассказал, что по партнерскому каналу в СВР России регулярно поступает большой объем информации упреждающего характера, что способствует успешным действиям Воздушно-космических сил России в Сирии. "Значительную часть таких сведений Служба получает практически в режиме реального времени в ходе осуществления совместных с партнерами мероприятий", - отметил он.

Глава СВР рассказал изданию, что в настоящее время довольно эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но также государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии.