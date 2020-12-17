Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений после коронавируса

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг его друг и деловой партнер Павел Фукс.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал он в Telegram.

Информацию о смерти Кернеса подтвердил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. "Сегодня ночью ушел мой друг, человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем, и ночью последние 16 лет", - написал он в Facebook.

"Ты был самым сильным и боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем", - написал на странице в Instagram пасынок Кернеса Родион Гайсинский.

Пресс-секретарь горсовета Харькова Юрий Сидоренко 11 декабря сообщил об ухудшении состояния мэра города. По его словам, у Кернеса отказали почки.

Городская территориальная избирательная комиссия Харькова 4 ноября объявила, что на выборах мэра победу одержал 61-летний действующий градоначальник. В сентябре политик заразился коронавирусом и был доставлен в немецкую клинику Charite в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся.