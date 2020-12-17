Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главное

Россия достойно встретила пандемию и проходит ее отчасти лучше других стран, заявил президент. По его словам, падение экономики оказалось меньше, чем в США и ведущих государствах Европы, а система здравоохранения сработала эффективнее.

Он назвал массовую вакцинацию от коронавируса необходимой и пообещал привиться сам, как только это станет возможно людям его возраста.

Глава государства отметил, что уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса, достигает 97%.

Российская медицина оказалась эффективнее в борьбе с коронавирусом, чем в других странах, считает Путин.