Путин считает, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.
"С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики", - подчеркнул Путин. Он отметил, что "сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала", и, имея в виду это обстоятельство, "Нагорный Карабах с точки зрения международного права - тоже Азербайджан".
Путин указал, что таковой была позиция России в рамках деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. "Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, где сопредседателями являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха", - сказал российский президент.
Говоря о статусе Нагорного Карабаха, Путин отметил, что сейчас он должен быть неизменным, а вопрос его определения нужно решать в будущем. "Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор - то есть коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом".
Касаясь позиции Турции в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Путин отметил заявления Анкары о поддержке Баку в вопросе возвращения территорий, контроль над которым Азербайджан утратил в 1990-х годах. "Позиция Турции основана на том, и это публично заявлено, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно - возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 1990-х годах", - сказал Путин.
Причины конфликта
Путин не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил.
"Ситуация вышла из-под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет, - отметил он. - Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт".
По словам Путина, ситуация, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха, "гораздо сложнее, чем просто простые нормативные постулаты, в том числе и международно-правовые".
"Корни - в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах, - уверен он. - Здесь у каждой стороны своя правда. Армяне Нагорного Карабаха в свое время взялись за оружие для того, чтобы защитить свою жизнь и достоинство. И создалась та ситуация, которая сложилась на момент обострения конфликта в этом году".
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Режим прекращения огня
Президент заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, зафиксированное после вступления в силу подписанного 9 ноября совместного заявления о полном прекращении военных действий в регионе, было единичным. Путин надеется, что подобных случаев больше не будет.
"Те вспышки нарушения прекращения огня - оно было только однажды. Надеюсь, что единичный случай и останется единичным, [что] удастся все-таки сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам, при нашем [ли] посредничестве, при посредничестве Минской группы [ОБСЕ] - это не важно, главное, чтобы процесс начался и был положительно завершен", - сказал он в четверг на ежегодной пресс-конференции.
Президент указал, что трехстороннее заявление дает "все основания и все возможности" для проведения переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. "Там заявлено о том, что после достижения перемирия следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала. В том числе это касается автомобильного и железнодорожного сообщения - это касается и Нахичеваня [Нахичеванской автономной республики Азербайджана], это касается и сообщения между югом и севером Армении", - подчеркнул он.
В субботу в Минобороны России сообщили, что режим прекращения огня был нарушен 11 декабря в Гадрутском районе впервые с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы
Путин не исключил возможности увеличения численности российских миротворцев в Карабахе, но подчеркнул, что для этого необходимо согласие и Азербайджана, и Армении.
"Что касается увеличения количества наших миротворцев, - сказал он, - то это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной. Потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев - это количество согласовано".
При этом Путин отметил, что люди "и с одной стороны, и с другой стороны адекватно оценивают ситуацию, и это вопрос чисто технического характера". "Если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем, если нет - то, значит, тогда делать не будем", - сказал президент. "Но там дело не только в миротворцах, там дело еще и в работе наших служб: МЧС и пограничной службы ФСБ России", - добавил он.
Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе.
Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.
Спасение жизней
Путин заявил, что главным результатом договоренностей о прекращении боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха является сохранение человеческих жизней.
"Вот эта договоренность (совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - прим. ТАСС) о прекращении боевых действий - она очень важна. Я уже тоже об этом сказал. Потому что она кровопролитие прекращает, люди перестали гибнуть мирные - вот это чрезвычайно важная вещь, это вообще принципиальное. Все остальное это второстепенно. Сохранение жизни и здоровья людей - это самая главная задача, которую мы решили", - сказал Путин.
Он напомнил, что трехстороннее заявление дает все основания и все возможности для решения всех возникших сложностей инфраструктурного характера, которые испытывают обе стороны. "Там заявлено о том, что после что после достижения перемирия следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала, в том числе это касается автомобильного железнодорожного сообщения", - пояснил Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что международным посредникам пора перейти от слов к делу и начать оказывать помощь местному населению, не оставляя это только России. "Мы очень рассчитываем на то, что международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу и начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи - прежде всего возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам. Что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации, наконец, развернутся: и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и Продовольственная организация, и в двустороннем плане те, кто хотят поддержать людей в зоне конфликта, откликнутся", - сказал он, добавив, что Россия со своей стороны готова продолжать эту работу.