Путин считает, что Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики", - подчеркнул Путин. Он отметил, что "сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала", и, имея в виду это обстоятельство, "Нагорный Карабах с точки зрения международного права - тоже Азербайджан".

Путин указал, что таковой была позиция России в рамках деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. "Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, где сопредседателями являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха", - сказал российский президент.

Говоря о статусе Нагорного Карабаха, Путин отметил, что сейчас он должен быть неизменным, а вопрос его определения нужно решать в будущем. "Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор - то есть коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом".

Касаясь позиции Турции в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Путин отметил заявления Анкары о поддержке Баку в вопросе возвращения территорий, контроль над которым Азербайджан утратил в 1990-х годах. "Позиция Турции основана на том, и это публично заявлено, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно - возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 1990-х годах", - сказал Путин.

Причины конфликта

Путин не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил.

"Ситуация вышла из-под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет, - отметил он. - Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт".

По словам Путина, ситуация, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха, "гораздо сложнее, чем просто простые нормативные постулаты, в том числе и международно-правовые".

"Корни - в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах, - уверен он. - Здесь у каждой стороны своя правда. Армяне Нагорного Карабаха в свое время взялись за оружие для того, чтобы защитить свою жизнь и достоинство. И создалась та ситуация, которая сложилась на момент обострения конфликта в этом году".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Режим прекращения огня

Президент заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, зафиксированное после вступления в силу подписанного 9 ноября совместного заявления о полном прекращении военных действий в регионе, было единичным. Путин надеется, что подобных случаев больше не будет.