Путин отметил, что переписывание истории обернется во вред тем, кто этим занимается

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Переписывание истории в угоду сиюминутным политическим интересам в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, комментируя поднятую проблему искажения исторической памяти.

Один из участников мероприятия, у которого на плакате вместо темы вопроса была изображена известная фотография Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом", поднял проблему исторической памяти. Он отметил, что сейчас зарубежные партнеры России стремятся пересмотреть события Второй мировой войны и их значение.

"Я уже много раз говорил о том, что переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, - заметил в ответ Путин. - И в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает".

Он обратил внимание на то, что Генеральная Ассамблея ООН на заседании в среду приняла решение, осуждающее героизацию нацизма. "И только две страны проголосовали против - США и Украина. Я думаю, что это их не красит, мягко говоря", - подчеркнул глава российского государства. По его словам, даже непонятно, почему Киев и Вашингтон приняли такое решение. "Здесь с одной стороны ясно, а с другой стороны - есть вещи фундаментального характера, а не текущей политической конъюнктуры", - отметил Путин.

При этом он указал, что сами жители России гордятся своими "отцами, матерями, дедушками, бабушками". "Мы гордимся своей страной и ее историей. И будем делать все для того, чтобы эта гордость шла вместе с нами по жизни и была передана нашим детям", - пообещал президент.

Позиция США и Украины

Путин считает, что позиция США и Украины, которые на Генеральной Ассамблее ООН не поддержали решение, осуждающее героизацию нацизма, не красит эти страны.

Как считает глава государства, переписывание истории в угоду сиюминутным политическим интересам в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. В том числе это касается героизации нацизма, указал он.

Президент обратил внимание на то, что Генеральная Ассамблея ООН на заседании в среду приняла решение, осуждающее героизацию нацизма. "И только две страны проголосовали против - США и Украина, - указал Путин. - Я думаю, что это их не красит, мягко говоря".