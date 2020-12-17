В Госдуме отметили, что экологическая повестка остается в центре внимания президента

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг обратил внимание на ряд экологических проблем и продемонстрировал, что держит их на контроле. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

"Мы увидели, что президент страны Владимир Путин многие вопросы держит на своем личном контроле, следит, как они решаются. Экологическая повестка сегодня остается в центре внимания. Пандемия еще больше ее обострила", - приводит слова Тимофеевой пресс-служба фракции.

Она отметила, что в стране продолжает реализовываться реформа отрасли обращения с отходами, президент "напомнил всем приоритет - надо не просто навести порядок с мусором, но и сделать так, чтобы нагрузка легла не на людей, а на предприятия".

Кроме того, по ее словам, президент еще раз дал сигнал предприятиям-загрязнителям, чтобы они устанавливали на своих трубах счетчики выбросов. "Пока еще мониторинг за качеством воздуха в городах ведется в основном на базе постов Росгидромета и Росприроднадзора. Они фиксируют загрязнение воздуха, но не могут четко установить его источник. Поэтому нам очень нужна система датчиков на промышленных предприятиях. Президент показал, что он этот вопрос держит на личном контроле", - подчеркнула Тимофеева.

Президент в ходе пресс-конференции в четверг отметил, что одной из главных задач реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках нацпроекта "Экология" является перенос нагрузки по утилизации мусора с граждан на производителей.