Путин призвал Запад предоставить России официальное заключение по инциденту с Навальным

"Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае "Новичок" - все время об этом говорят, мы вас просим: дайте нам, пожалуйста, эту информацию, - заявил глава государства в четверг на ежегодной пресс-конференции. - Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали на место в Германию, Швецию, во Францию и вместе с коллегами на месте разбирались с этой проблемой. Или мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение".

"Вы можете мне объяснить, почему нам до сих пор, несмотря на многократные запросы Генеральной прокуратуры РФ, даже официального заключения не дают? - сказал Путин, обращаясь к задавшему соответствующий вопрос журналисту Би-би-си. - Власти Германии передали весь материал в ОЗХО, они тоже нам ничего не дают, ссылаясь на то, что Германия им запретила давать какую-то информацию. А Германия говорит - возьмите всю информацию там. Вы можете объяснить, почему нам официальное заключение не дают про применение этого "Новичка"?".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа - ему стало плохо в самолете. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что тот подвергся воздействию отравляющего вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза заболевшего в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.